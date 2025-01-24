"Москві слова не давали": у МЗС відреагували на вимогу РФ скасувати обіцянку щодо інтеграції України в НАТО

Речник МЗС Георгій Тихий назвав "повною фігнею" вимогу РФ скасувати обіцянку НАТО у 2008 році в Бухаресті щодо потенційного вступу України.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відповів на вимогу РФ скасувати обіцянку щодо майбутнього вступу України в НАТО для завершення війни. Про це ідеться у повідомленні МЗС України.

"Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фігня. Москві слова не давали з цього питання. Росія веде загарбницьку війну в Європі. Її окупаційні війська знаходяться в Україні та інших європейських країнах", — заявив Тихий.

Речник МЗС додає, що архітектура європейської безпеки побудована саме на захисті від Росії.

Напередодні заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко заявив, що одним із ключових елементів для завершення російсько-української війни є скасування обіцянки НАТО про майбутній вступ України, ухваленої на саміті в Бухаресті у 2008 році. Мовляв, членство України в НАТО "унеможливлює досягнення миру в Україні та, в ширшому сенсі, створення хоч якоїсь архітектури безпеки".