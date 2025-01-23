Рютте: Путін не має права вето і права голосу щодо чийогось членства у НАТО

Російському президентові потрібно дати чіткий сигнал, що він не має права вирішувати, хто має ставати членом НАТО.

Таку думку озвучив генсек Альянсу Марк Рютте на панельній дискусії на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

«Ми маємо чітко дати зрозуміти, що Володимир Володимирович Путін не має права вето і не має права голосу щодо того, хто вступить до НАТО в майбутньому. Тільки якщо він захоче вступити до НАТО — але я не думаю, що він хоче — тому і йому нема чого сказати з цього приводу. Ми маємо бути максимально зрозумілі», - сказав Рютте.

Генсек додав, що «є зобов'язання, що Україна стане членом НАТО».

«Питання зараз, звичайно, в тому, як це відбуватиметься, коли, сподіваюся, якнайшвидше», - сказав Рютте.

Генсек Альянсу прокоментував також ситуацію щодо вступу України у той час, коли частина її територій тимчасово окупована росією.

«Я бачу, що надто багато політиків усередині України та за її межами розмірковують: якби у вас були мирні переговори, що б це означало насамперед для території, яку зараз захопили росіяни? І, по-друге, що б це означало для НАТО. І ризик тут у тому, що ми почнемо вести переговори з Путіним без Путіна за столом. І ризик у тому, що Путін сидить у своєму кріслі у Москві, що він просто ставить галочки «так» чи «ні» НАТО, «так» чи «ні» утримувати частину території, яку я захопив у минулому», - сказав Рютте.

Він наголосив, що партнери повинні зосередитися на тому, щоб поставити Україну «в найкраще можливе становище, коли розпочнуться мирні переговори».

«А коли вони закінчаться, ми повинні переконатися, що мир, який ми колективно підтримували, що цей мир є стійким, що він ніколи не буде знову поставлений під сумнів. І так, очевидно, що повне членство в НАТО — це найпростіший результат», - додав генсек.