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МЗС: Підготовка візиту спецпредставника Трампа до Києва триває

Також очікуються інші контакти з новою адміністрацією президента США.

МЗС: Підготовка візиту спецпредставника Трампа до Києва триває
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Підготовка візиту до Києва спецпредставника з питань України генерала у відставці Кіта Келлога триває. Також очікуються інші контакти з новою адміністрацією США.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо контактів. Як візиту генерала Кіта Келлога в Україну, що залишається на порядку денному. Підготовка триває. Так і інших контактів із новою адміністрацією США Дональда Трампа", - сказав Тихий.

Спікер переконаний, що "ці контакти незабаром відбудуться". За його словами, на переговорах визначатимуться погляди й основні параметри стратегічного партнерства Україна-США.

Що передувало

Кіт Келлог відклав ознайомчий візит до Києва та інших європейських столиць до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня. Пізніше в МЗС України заявили, що Келлог переніс візит до Києва "з юридичних, а не політичних причин".

  • Президент США Дональд Трамп збирається призначити  Келлога спецпредставником миру в Україні. Його план припинення війни  передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва. План також пропонує заморозити лінії зіткнення на їхніх попередніх позиціях — ідея, яку обидві сторони відкинули.
  • За даними Wall Street Journal, Трамп доручив Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Однак, за даними газети, майже ніхто не вірить у те, що це вдасться. 
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