МЗС: Підготовка візиту спецпредставника Трампа до Києва триває

Підготовка візиту до Києва спецпредставника з питань України генерала у відставці Кіта Келлога триває. Також очікуються інші контакти з новою адміністрацією США.
Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми очікуємо контактів. Як візиту генерала Кіта Келлога в Україну, що залишається на порядку денному. Підготовка триває. Так і інших контактів із новою адміністрацією США Дональда Трампа", - сказав Тихий.
Спікер переконаний, що "ці контакти незабаром відбудуться". За його словами, на переговорах визначатимуться погляди й основні параметри стратегічного партнерства Україна-США.
Що передувало
Кіт Келлог відклав ознайомчий візит до Києва та інших європейських столиць до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня. Пізніше в МЗС України заявили, що Келлог переніс візит до Києва "з юридичних, а не політичних причин".
- Президент США Дональд Трамп збирається призначити Келлога спецпредставником миру в Україні. Його план припинення війни передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва. План також пропонує заморозити лінії зіткнення на їхніх попередніх позиціях — ідея, яку обидві сторони відкинули.
- За даними Wall Street Journal, Трамп доручив Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Однак, за даними газети, майже ніхто не вірить у те, що це вдасться.