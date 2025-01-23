МЗС: Підготовка візиту спецпредставника Трампа до Києва триває

Також очікуються інші контакти з новою адміністрацією президента США.

Підготовка візиту до Києва спецпредставника з питань України генерала у відставці Кіта Келлога триває. Також очікуються інші контакти з новою адміністрацією США.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо контактів. Як візиту генерала Кіта Келлога в Україну, що залишається на порядку денному. Підготовка триває. Так і інших контактів із новою адміністрацією США Дональда Трампа", - сказав Тихий.

Спікер переконаний, що "ці контакти незабаром відбудуться". За його словами, на переговорах визначатимуться погляди й основні параметри стратегічного партнерства Україна-США.

Що передувало

Кіт Келлог відклав ознайомчий візит до Києва та інших європейських столиць до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня. Пізніше в МЗС України заявили, що Келлог переніс візит до Києва "з юридичних, а не політичних причин".