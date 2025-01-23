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В окрузі Лос-Анджелес спалахнула нова лісова пожежа, десятки тисяч людей евакуювалися

Нова пожежа сталася на північ від двох масштабних попередніх, які знищили кілька кварталів міста цього місяця.

В окрузі Лос-Анджелес спалахнула нова лісова пожежа, десятки тисяч людей евакуювалися
Фото: EPA/UPG

В окрузі Лос-Анджелес спалахнула нова швидка лісова пожежа, десятки тисяч людей евакуювалися з регіону, який уже охоплений найруйнівнішими пожежами в історії міста, пише BBC.

Пожежа Hughes зайнялася за 72 км на північний захід від міста Лос-Анджелес у середу вранці, поблизу озера Кастейк у гірській місцевості, яка межує з кількома житловими районами та школами.

Вогонь розповсюдився на понад 4 тисячі гектарів за кілька годин у середу, підживлюючись вітром і сухим чагарником. Будинки чи підприємства не пошкоджено, і чиновники висловили впевненість у тому, що все буде під контролем.

Нова пожежа сталася на північ від двох масштабних пожеж, які знищили кілька кварталів цього місяця.

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Регіон знову оголосив про червоний рівень небезпеки. Вітер у цьому районі дув зі швидкістю приблизно 32-48 км/год, але може посилитися. За словами вчених, зміна клімату зробила трави та кущі, які спричиняють пожежі в Лос-Анджелесі, вразливішими до горіння. Швидкі перепади між сухими та вологими умовами в регіоні за останні роки призвели до створення величезної кількості сухої рослинності, яка може спалахнути.

Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна заявив, що близько 31 000 людей у цьому районі попередили про обов’язкову евакуацію, а ще 23 000 можливо доведеться залишити домівки.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Пожежа у Лос-Анджелесі забрала життя щонайменше 24 осіб та завдала рекордних руйнувань, залишивши без домівок навіть голлівудських зірок. 

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