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Німеччина розмістить винищувачі Eurofighter у Польщі

Два підрозділи Patriot, розгорнуті на південному сході Польщі, будуть повністю готові до роботи з понеділка.

Німеччина розмістить винищувачі Eurofighter у Польщі
Німецький винищувач Eurofighter
Фото: EPA/UPG

Німеччина розмістить винищувачі Eurofighter у Польщі влітку для підтримки повітряної охорони на східному фланзі НАТО.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту в польський військовий аеропорт Ряшів (Ясьонка), пише Reuters.

Він додав, що два підрозділи Patriot, розгорнуті на південному сході Польщі, будуть повністю готові до роботи з понеділка.

Системи охоронятимуть повітряний простір у регіоні протягом шести місяців.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Норвегія підняла два своїх винищувачі-невидимки F-35A, які наразі дислокуються в Польщі під час ракетного удару Росії по Україні 15 січня. 

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