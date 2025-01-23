Два підрозділи Patriot, розгорнуті на південному сході Польщі, будуть повністю готові до роботи з понеділка.

Німеччина розмістить винищувачі Eurofighter у Польщі влітку для підтримки повітряної охорони на східному фланзі НАТО.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту в польський військовий аеропорт Ряшів (Ясьонка), пише Reuters.

Він додав, що два підрозділи Patriot, розгорнуті на південному сході Польщі, будуть повністю готові до роботи з понеділка.

Системи охоронятимуть повітряний простір у регіоні протягом шести місяців.

Фото: EPA/UPG Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Норвегія підняла два своїх винищувачі-невидимки F-35A, які наразі дислокуються в Польщі під час ракетного удару Росії по Україні 15 січня.