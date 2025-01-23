Сьогодні у Естонії представлять законопроєкт про розірвання зв'язків ЕПЦ МП із російською церквою

Сьогодні, 23 січня, міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс представить кабміну поправки до закону про церкви і парафії. Йтиметься про розірвання зв'язків ЕПЦ МП із російською церквою.

Про це пише ERR.

Як зазначає видання, мета документу – уточнити регулювання у цій галузі з урахуванням різноманіття релігійних громад та ситуацію з безпекою у світі. Законопроект спрямований на запобігання використання релігійної організації з метою розпалювання ненависті чи насильства щодо інших народів, релігії, культурного чи ціннісного простору.

У порядку денному екстонського кабміну йдеться про те, що держава виступає за свободу віросповідання, і кожна людина має право обирати релігію, якою вона дотримується.

"Поряд із дотриманням свободи релігії, переконань та об'єднань держава має брати до уваги виклики, що загрожують державній безпеці та безпеці суспільства. Тому пропонується внести до закону уточнення, щоб обмежити поширення терористичної чи екстремістської ідеології через релігійні об'єднання у Естонії", – зазначено у повідомленні.

МВС вимагає від ЕПЦ МП розірвати зв'язки з російською церковною владою. За словами міністра внутрішніх справ, Естонська православна церква має змінити свій статут, повністю вийшовши з підпорядкування Москві.

Держава вимагає від ЕПЦ МП повного розриву зв'язків із Москвою, оскільки патріарх Московський Кирило називає агресію Росії проти України священною війною. У свою чергу ЕПЦ МП наголошує, що війну не підтримує і за агресивну риторику патріарха Московського та всієї Русі не відповідає.