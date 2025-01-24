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Джона Реткліффа затвердили на посаді директора ЦРУ

Вже друга людина з команди Трампа пройшла процедуру погодження в Сенаті.

Джона Реткліффа затвердили на посаді директора ЦРУ
Віцепрезидент Джей Ді Венс приймає у Джона Реткліффа присягу голови ЦРУ
Фото: EPA/UPG

Після державного секретаря Марко Рубіо Сенат США у четвер затвердив ще одне кадрове подання Дональда Трампа: Джон Реткліфф офіційно став директором Центрального розвідувального управління.

Як пише The Hill, проблем з отриманням потрібної кількості голосів у нового очільника ЦРУ не виникло. Під час голосування 75 сенаторів підтримали його кандидатуру, 24 висловилися проти, 1 не брав участі. До усіх присутніх республіканців приєднався 21 представник Демократичної партії.

Більшість сподівалася впоратися із затвердженням Реткліффа ще до середи, проте демократам вдалося домогтися проведення дебатів. Як стверджують політологи, це було зроблено для того, щоб якомога довше не переходити до іншого кадрового питання - призначення Піта Хегсета у крісло голови Пентагону, яке все ж пройшло процедурне голосування.

Реткліфф пообіцяв залишити ЦРУ аполітичною інституцією та не звільняти працівників, які критикували президента Дональда Трампа. Двопартійну підтримку йому забезпечила також тверда позиція щодо протистояння загрозам з боку Китаю.  

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