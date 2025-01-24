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Суд заблокував указ Трампа про скасування права на громадянство за народженням

Позов 22 штатів дав швидкі результати. 

Суд заблокував указ Трампа про скасування права на громадянство за народженням
"Трамп не вище закону"
Фото: EPA/UPG

Федеральний суддя Джон Кугенур у Сіетлі, штат Вашингтон, видав тимчасовий обмежувальний ордер щодо заборони виконання одного із перших виконавчих розпоряджень Дональда Трампа на посаді президента США.

Як пише Politico, йдеться про скандальний указ, в якому новообраний глава держави скасовує практику надання громадянства усім народженим на території Сполучених Штатів, незалежно від легальності перебування в країні батьків.  

Суд очікувано назвав цей документ "відверто антиконституційним", адже він прямо порушує 14-ту поправку до основного закону США. Суддя Кугенур, призначений на посаду ще за часів президентства Рональда Рейгана, висловив подив, що Білий дім "взагалі знайшов юристів, згодних відстоювати законність цього указу, з огляду на те, наскільки ця справа є очевидною".  

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