22 штати позиваються проти указу Трампа щодо скасування громадянства за правом народження

Генеральні прокурори 22 американських штатів подали позов з вимогою скасувати один із перших виконавчих актів президента Дональда Трампа, який передбачає ліквідацію практики надання громадянства США усім, хто народжений на території країни.

Як пише Associated Press, юристи вказують на невідповідність указу 14-ій поправці до конституції, яка вже понад століття гарантує дітям, що народилися у США, право на громадянство, незалежно від легальності перебування в країні їхніх батьків. Прокурори нагадують, що президент "не має повноважень короля і не може суперечити основному закону".

У Білому домі наполягають на чинності указу та називають позов "нічим іншим, як продовженням опору лівих сил, який нагадує спробу плисти проти течії". Команда Трампа готова відстоювати свою позицію в суді.