Головнокомандувач ізраїльської армії повідомив, що йде у відставку

Головнокомандувач ізраїльської армії Герці Халеві повідомив, що йде у відставку 6 березня.

“Вранці 7 жовтня під моїм командуванням Армія оборони Ізраїлю не виконала свою місію із захисту громадян Ізраїлю. Держава Ізраїль заплатила важку й болючу ціну — втраченими життями, взятими заручниками та пораненими як фізично, так і емоційно. Сміливих вчинків багатьох — персоналу сил безпеки, солдатів і командирів ЦАХАЛу та хоробрих цивільних осіб — було недостатньо, щоб запобігти цій великій катастрофі. Моя відповідальність за цю жахливу невдачу супроводжує мене щодня, щогодини і залишиться зі мною до кінця мого життя”, - написав Халеві.

Він наголосив, що Армія оборони оборони Ізраїлю змогла вести інтенсивну кампанію протягом року та трьох місяців на семи різних фронтах, а досягнення ЦАХАЛу змінили Близький Схід.

Халеві нагадав, що ЦАХАЛ завдав серйозної шкоди військовому крилу ХАМАС, створив умови для повернення заручників, завдав безпрецедентного удару по "Хезболлі", суттєво послабив Іран та його регіональну діяльність.

Втім, зазначив він, цілі війни ще не повністю досягнуті, і ЦАХАЛ продовжить боротьбу за ліквідацію правління та військових можливостей ХАМАС, забезпечення повернення всіх заручників і зміцнення умов безпеки, які дозволять безпечно повернутися жителям до своїх домівок на півдні та півночі.

“Усвідомлюючи мою відповідальність за провал ЦАХАЛ 7 жовтня, і в той час, коли ЦАХАЛ досягла надзвичайних досягнень і відновила стримування та силу Ізраїлю, я прошу завершити свою посаду 6 березня 2025 року. Це рішення було прийнято давно. Зараз, коли Армія оборони Ізраїлю тримає перевагу на всіх театрах бойових дій, а також укладено ще одну угоду про повернення заручників, час настав”, - написав Халеві.