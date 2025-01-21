Португалія планує збільшити закупівлі зрідженого природного газу зі США і Нігерії замість РФ

Португалія планує збільшити закупівлі зрідженого природного газу (ЗПГ) зі США і Нігерії, аби скоротити постачання з Росії, пише Reuters.

За даними оператора електро- та газомереж REN, у 2024 році Португалія імпортувала 49 141 гігават-годину (ГВт-год) природного газу, з яких близько 96% склав ЗПГ. 51% постачань газу припали на Нігерію, близько 40% - на США і близько 4,4% - на Росію.

У 2021 році на частку Росії припало 15% поставок ЗПГ до Португалії.

«Португалія зараз практично незалежна від російського газу... але ми хочемо ще більше скоротити цей показник, імпортуючи більше газу з Нігерії та Сполучених Штатів", - заявила міністерка навколишнього середовища і енергетики Марія Да Граса Карвалью на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.