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Португалія планує збільшити закупівлі зрідженого природного газу зі США і Нігерії замість РФ

Торік на росію припало 4,4% від загального обсягу постачань.

Португалія планує збільшити закупівлі зрідженого природного газу зі США і Нігерії замість РФ
танкер
Фото: EPA/UPG

Португалія планує збільшити закупівлі зрідженого природного газу (ЗПГ) зі США і Нігерії, аби скоротити постачання з Росії, пише Reuters.

За даними оператора електро- та газомереж REN, у 2024 році Португалія імпортувала 49 141 гігават-годину (ГВт-год) природного газу, з яких близько 96% склав ЗПГ. 51% постачань газу припали на Нігерію, близько 40% - на США і близько 4,4% - на Росію.

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У 2021 році на частку Росії припало 15% поставок ЗПГ до Португалії.

«Португалія зараз практично незалежна від російського газу... але ми хочемо ще більше скоротити цей показник, імпортуючи більше газу з Нігерії та Сполучених Штатів", - заявила міністерка навколишнього середовища і енергетики Марія Да Граса Карвалью на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

  • Європейський Союз розглядає обмеження на імпорт російського алюмінію та поступову заборону скрапленого природного газу (СПГ) в рамках нового пакета санкцій.
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