Варшава готується до можливої масової депортації поляків зі США

Польське МЗС створює додаткові консульські служби, де можна буде отримати нові документи.

Польща готується до імовірної масової депортації поляків зі США.

"Польський уряд буде готовий до масової депортації нелегальних мігрантів зі Сполучених Штатів", – зазначив прем’єр-міністр Дональд Туск, пише RMF24.

А міністр закордонних справ Радослав Сікорський повідомив, що МЗС створює додаткові консульські служби в Америці, завдяки яким поляки, у яких закінчився термін дії паспортів, зможуть отримати нові документи.

Сікорський додав, що поки неясно, чи можуть анонсовані Дональдом Трампом депортації торкнутися польських громадян, які проживають у Сполучених Штатах.

Водночас, однак, посольство Польщі в США опублікувало повідомлення, в якому закликало співвітчизників повернутися до країни.