Варшава готується до можливої масової депортації поляків зі США

Польща готується до імовірної масової депортації поляків зі США.
"Польський уряд буде готовий до масової депортації нелегальних мігрантів зі Сполучених Штатів", – зазначив прем’єр-міністр Дональд Туск, пише RMF24.
А міністр закордонних справ Радослав Сікорський повідомив, що МЗС створює додаткові консульські служби в Америці, завдяки яким поляки, у яких закінчився термін дії паспортів, зможуть отримати нові документи.
Сікорський додав, що поки неясно, чи можуть анонсовані Дональдом Трампом депортації торкнутися польських громадян, які проживають у Сполучених Штатах.
Водночас, однак, посольство Польщі в США опублікувало повідомлення, в якому закликало співвітчизників повернутися до країни.
- У перші хвилини президентства Трампа США закрили мобільний додаток для мігрантів. Цей застосунок був єдиним способом для мігрантів подати запит на притулок на кордоні США з Мексикою.
- The Wall Street Journal писав, що перші імміграційні рейди на нелегалів почнуться у вівторок у Чикаго. Хоча об’єктом акції є іммігранти, які вступили в контакт із законом, інші особи, які нелегально перебувають у США і були присутні під час рейдів, також будуть затримані.