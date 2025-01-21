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Варшава готується до можливої масової депортації поляків зі США

Польське МЗС створює додаткові консульські служби, де можна буде отримати нові документи.

Варшава готується до можливої масової депортації поляків зі США
Дональд Туск
Фото: EPA

Польща готується до імовірної масової депортації поляків зі США.

"Польський уряд буде готовий до масової депортації нелегальних мігрантів зі Сполучених Штатів", – зазначив прем’єр-міністр Дональд Туск, пише RMF24.

А міністр закордонних справ Радослав Сікорський повідомив, що МЗС створює додаткові консульські служби в Америці, завдяки яким поляки, у яких закінчився термін дії паспортів, зможуть отримати нові документи.

Сікорський додав, що поки неясно, чи можуть анонсовані Дональдом Трампом депортації торкнутися польських громадян, які проживають у Сполучених Штатах. 

Водночас, однак,  посольство Польщі в США опублікувало повідомлення, в якому закликало співвітчизників повернутися до країни.  

  • У перші хвилини президентства Трампа США закрили мобільний додаток для мігрантів. Цей застосунок був єдиним способом для мігрантів подати запит на притулок на кордоні США з Мексикою.
  • The Wall Street Journal писав, що перші імміграційні рейди на нелегалів почнуться у вівторок у Чикаго. Хоча об’єктом акції є іммігранти, які вступили в контакт із законом, інші особи, які нелегально перебувають у США і були присутні під час рейдів, також будуть затримані.
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