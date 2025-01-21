Трамп сказав, що Гренландію треба віддати США заради "міжнародної безпеки" і захисту від Росії та Китаю

Американський президент вважає, що і самій Данії вигідно віддати контроль над найбільшим островом Землі.

Президент США Дональд Трамп після вступу на посаду продовжив говорити про необхідність встановити американський контроль над Гренландією. Спілкуючись із журналістами під час підписання документів у перший день на посаді новий президент пояснив бажання заволодіти островом "міжнародною безпекою", пише Politico.

За словами Трампа, він переконаний, що Данія погодиться на передачу автономного острова, бо "їй потрібно багато коштів" на утримування його. Він також запевнив, що Гренландія потрібна не США, а міжнародній безпеці.

"У вас є російські судна біля цього місця, у вас є китайська судна – військові – і вони (Данія. – Ред.) не можуть впоратися з цим", – сказав політик.

Він знову повторив твердження, що США повинні взяти Гренландію, яка вже понад 300 років перебуває під контролем Данії, під свій контроль.