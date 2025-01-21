Трамп сказав, що Гренландію треба віддати США заради "міжнародної безпеки" і захисту від Росії та Китаю

Президент США Дональд Трамп після вступу на посаду продовжив говорити про необхідність встановити американський контроль над Гренландією. Спілкуючись із журналістами під час підписання документів у перший день на посаді новий президент пояснив бажання заволодіти островом "міжнародною безпекою", пише Politico.
За словами Трампа, він переконаний, що Данія погодиться на передачу автономного острова, бо "їй потрібно багато коштів" на утримування його. Він також запевнив, що Гренландія потрібна не США, а міжнародній безпеці.
"У вас є російські судна біля цього місця, у вас є китайська судна – військові – і вони (Данія. – Ред.) не можуть впоратися з цим", – сказав політик.
Він знову повторив твердження, що США повинні взяти Гренландію, яка вже понад 300 років перебуває під контролем Данії, під свій контроль.
- Дональд Трамп намагався "купити" Гренландію в Данії ще під час свого першого президентського терміну, але Копенгаген йому відмовив. Придбати острів намагався й президент Гаррі Трумен у 1946 році, але теж отримав відмову.
- BBC писала, що Гренландія – найбільший острів планети – багата на корисні копалини, а біля її берегів багато риби. Через острів пролягає найкоротший шлях з Європи до Північної Америки.
- Заяви про бажання отримати Гренландію Трамп робив ще до інавгурації. Данська прем'єрка Метте Фредеріксен навіть обговорювала з ним цю тему телефоном, сказавши, що острів не продається, а рішення про незалежність повинна ухвалювати країна.
- Більше про це – в матеріалі "Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай".