Трамп підписав перші президентські укази на стадіоні перед прихильниками

Дональд Трамп здійснив перші офіційні дії на посаді президента Сполучених Штатів - просто під час святкування своєї інавгурації на стадіоні він на очах у прихильників підписав низку указів.

Як пише BBC, республіканець одразу ж скасував аж 78 виконавчих актів, випущених його попередником Джо Байденом. До оприлюднення повного тексту усіх рішень точно відома одна зміна: США знову вийшли із Паризької кліматичної угоди. Трамп наказав повідомити ООН про відмову держави від дотримання обмежень, спрямованих на боротьбу з глобальним потеплінням.

Новий президент також заборонив федеральним чиновникам випускати будь-які розпорядження чи наймати нових співробітників (окрім як у військо) до "відновлення повного контролю адміністрації над урядом". Усі федеральні працівники зобов'язані "негайно перейти до повноцінної роботи за особистої присутності". На додачу Трамп підписав заборону на "державне цензурування свободи слова" та "переслідування політичних опонентів попередньої адміністрації".

Після святкування президент вирушив до Білого дому, де очікується підписання ще кількох документів - зокрема помилування учасників штурму Капітолію 6 січня 2021 року.