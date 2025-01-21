ЗМІ: Маск залишиться єдиним очільником DOGE

Вівек Рамасвамі більше не зацікавлений у роботі в адміністрації Трампа.

За інформацією BBC та CBS News, перша відставка в новій адміністрації США під проводом Дональда Трампа може відбутися буквально за кілька годин після інавгурації республіканця.

Йдеться про Вівека Рамасвамі, який разом із Ілоном Маском мав очолити новий департамент урядової ефективності, відомий як DOGE.

Журналісти стверджують, що республіканець вирішив позмагатися за місце сенатора Огайо, яке стає вакантним через перехід Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента. Згідно з американськими законами, нового сенатора має оголосити губернатор штату Майк де Вайн, з яким Рамасвамі вже провів перемовини з цього приводу.

В оточенні Ілона Маска раніше висловили незадоволення тим, що Рамасвамі "зовсім не брав участі у плануванні роботи нового департаменту". Також повідомляють про конфлікт між політиком та персоналом DOGE, який вже встиг розпочати виконання своїх обов'язків.