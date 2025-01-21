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Ердоган може допомогти Словаччині із постачанням російського газу

Ердоган поговорить з президентом Росії Путіним, а турецький міністр закордонних справ зв'яжеться з російським колегою.

Ердоган може допомогти Словаччині із постачанням російського газу
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо потискає руку президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану під час їхньої зустрічі в Анка
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обговорив постачання російського газу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, Ердоган пообіцяв Фіцо допомогу в пошуку рішення щодо постачання газу з Росії до Словаччини транзитом через Туреччину.

Ердоган повідомив, що поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним, а турецький міністр закордонних справ зв'яжеться з російським колегою.

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На думку Фіцо, можна знайти альтернативне рішення для транспортування російського газу до Словаччини через газопровід “Турецький потік” до Болгарії, Румунії та Угорщини. 

“Російські партнери повинні залучитися і підтвердити, чи готові вони збільшити обсяги цього газу, щоб досягти території Словаччини”, — сказав Фіцо.

Прем'єр Словаччини повідомив, що міністр економіки Словаччини поїде до Туреччини на переговори, але не надав подробиць щодо потенційного рішення чи обсягів газу.

  • 14 січня низка опозиційних партій Словаччини заявили, що мають намір оголосити вотум недовіри урядові Фіцо. За словами опозиції, Фіцо не справляється із управлінням. Вони вказали на проблеми у секторі охорони здоров'я, зростання цін та зовсім недавно - негаразди у земельному кадастрі. Водночас опозиціонери заявили про спроби глави уряду поставити під сумнів зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини. Вони не хочуть, щоб прем'єр-міністр "повів" Словаччину на схід, оскільки вважають, що він не має на це повноважень.

  • Після того, як Україна оголосила про зупинку транзиту російського газу своєю територією з 1 січня 2025 року, Фіцо відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Путіним. Опісля словацьким прем’єр подався на "в’єтнамські канікули", де його помітили у розкішному готелі. При цьому в країні відбулися протести, на які вийшли кілька тисяч людей, обурені політикою чинного глави уряду.

  • Фіцо ж тим часом озвучує щоразу нові погрози Україні через зупинку транзиту газу. На ці заяви відреагував президент Володимир Зеленський, повідомивши, що українська сторона пропонувала допомогу Словаччині у газовому питанні, але Фіцо "пихато" відмовився.

  • 17 січня, до Києва прибула делегація від найбільшої опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" на чолі з її лідером Міхалом Шимечкою. Після цього Фіцо спершу запросив Зеленського на зустріч на території Словаччини поблизу державних кордонів з Україною. Натомість український президент запропонував словацькому прем’єрові приїхати 17 січня до Києва. Тоді віцеспікер словацького парламенту Тібор Гашпар, який перебував із візитом у Росії, повідомив, що Фіцо в Україну не поїде.

  • Згодом глава словацького уряду заявив, що може зустрітися із Зеленським найближчими днями.

  • Фіцо також під час розмови із канцлером Німеччини розкритикував візит опозиційної партії Словаччини до Києва. 

  • 264 психіатри і психологи підписали відкритий лист прем’єру Словаччини Роберту Фіцо, у якому висловили своє занепокоєння його поведінкою та публічними заявами.
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