Ердоган може допомогти Словаччині із постачанням російського газу

Ердоган поговорить з президентом Росії Путіним, а турецький міністр закордонних справ зв'яжеться з російським колегою.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо потискає руку президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану під час їхньої зустрічі в Анка

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обговорив постачання російського газу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, Ердоган пообіцяв Фіцо допомогу в пошуку рішення щодо постачання газу з Росії до Словаччини транзитом через Туреччину.

Ердоган повідомив, що поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним, а турецький міністр закордонних справ зв'яжеться з російським колегою.

На думку Фіцо, можна знайти альтернативне рішення для транспортування російського газу до Словаччини через газопровід “Турецький потік” до Болгарії, Румунії та Угорщини.

“Російські партнери повинні залучитися і підтвердити, чи готові вони збільшити обсяги цього газу, щоб досягти території Словаччини”, — сказав Фіцо.

Прем'єр Словаччини повідомив, що міністр економіки Словаччини поїде до Туреччини на переговори, але не надав подробиць щодо потенційного рішення чи обсягів газу.