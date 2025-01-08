Фіцо у відповідь на критику "в'єтнамських канікул" накинувся на опозицію

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на звинувачення щодо своєї двотижневої відсутності в інформаційному просторі, під час якої він був помічений у розкішному готелі у В'єтнамі.

Як пише "Європейська правда", голова уряду наголосив, що "чесно перебуває вже кілька днів на батьківщині", і заявив, що "не буде допомагати ворогам, які вимагають всю інформацію про мою роботу та порядок денний".

Фіцо звинуватив представників медіа та опозицію в тому, що вони нібито "передають інформацію про моє перебування активістам", щоб ті потім могли "стріляти в нього" - вочевидь, посилаючись на замах, який був скоєний проти нього 15 травня минулого року.

Розкішні умови готелю у В'єтнамі прем'єр виправдав тим, що "іноземні партнери під час приватних зустрічей за кордоном забезпечують логістику та місце проведення", при цьому наголосивши на комерційному характері цих заходів.