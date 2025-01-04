Головне за ніч та ранок суботи, 4 січня: наслідки ворожої атаки на Київщину, майже 150 боєзіткнень, курс гривні до долара

Нічна повітряна атака, 148 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, Mirage 2000-5F для України.

Станом на ранок 4 січня відомо вже про двох загиблих унаслідок російської атаки по Київській області 3 січня.

"Жінка 2002 року отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Але поранення було дуже тяжке", — повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

Станом на 7:30 було відомо про пошкодження шести приватних осель, господарської будівлі та автомийки. Горів і трав'яний настил, повідомили в поліції.

Загиблим є водій вантажівки 1999 року народження, поінформували в Київській ОВА. Він загинув на місці.

Троє інших постраждалих – у приватному будинку, де внаслідок падіння уламків виникла пожежа покрівлі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Збройні сили відбили на Курщині та Покровському напрямку понад 80 ворожих атак.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1510 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ тратила близько 794 760 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 4 січня Росія атакувала Україну 81-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Як інформують Повітряні сили ЗСУ, станом на 09.00 підтверджено знищення 34 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Через активну протидію РЕБ 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Водночас, уламки збитих БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині — пошкоджено приватні будинки. Постраждалим надається допомога.

Словацький оператор електромереж SEPS, попри погрози прем'єр-міністра Роберта Фіцо, запевнив, що не зупинить експорт електроенергії в Україну, пише DW.

Словацький державний оператор електромереж SEPS у коментарі чеському інформаційному агентству CTK запевнив, що постачання електроенергії Україні не припиниться. Оператор дотримуватиметься контрактів, укладених із "Укренерго".

Докладніше – в новині.

Вже у січні Повітряні сили ЗСУ отримають перші три французькі винищувачі Mirage 2000-5F, пише Avions Legendaires.

Відомо, що Mirage 2000-5F були зняті з озброєння французьких Повітряно-космічних сил та модифіковані для виконання більш складних завдань, ніж раніше. Загалом Україна повинна отримати близько десяти винищувачів Mirage.

Зокрема перші три літаки можуть бути доставлені вже до 20 січня 2025 року. За інформацією джерел, винищувачі вони вже перебувають в Україні, але поки що використовуються для тренувань.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у мережі X привітав з початком роботи 119-те скликання Конгресу США та особисто республіканця Майка Джонсона з переобранням на посаду спікера.

За словами глави держави, двопалатна та двопартійна підтримка американського парламенту "дала Україні змогу врятувати тисячі життів та не допустити захоплення багатьох міст російськими окупантами".

Зеленський наголосив, що "для глобальної стабільності важливо, щоб Конгрес і далі залишався непохитним". "Майбутні рішення Палати представників можуть відіграти важливу роль у досягненні реального й тривалого миру", - додав Президент.

Зеленський побажав спікеру Джонсону "успіхів у його надзвичайно важливій роботі".

Влада Києва напередодні свята Водохреща, яке християни за новоюліанським календарем відзначають 6 січня, закликала містян уникати масових зібрань та заходів, а відповідно - відмовитися від купання у водоймах.

Попри це, на міському порталі КМДА прозвітувала про підготовку 12 локацій, де чергуватимуть рятувальники та медики, а водолази заздалегідь перевірили дно щодо небезпечних предметів. До того ж, буде відкрито другий вестибюль станції метрополітену "Гідропарк", який працюватиме у понеділок з 10:00 до 19:00.

Безпечними у міській адміністрації визнали такі пляжі: на озері Вербному, острові Оболонському, "Дитячий", "Венеція", "Центральний", "Тельбин", "Троєщина", "Райдуга", "Пуща-Водиця", "Наталка", "Галерний", "Веселка".

Національний банк України встановив на понеділок, 6 січня, курс гривні до долара на рівні 42,08 за 1 одиницю американської валюти. Таким чином буде оновлено історичний мінімум, який станом на 31 грудня 2024 року складав на п'ять копійок менше.

Як пише "Економічна правда", євро натомість демонструє тенденцію до здешевшання. У понеділок офіційний курс складатиме 43,33 - і це на 4 копійки менше за показник п'ятниці і аж на 59 копійок від цифр 31 грудня.

Аналітики відзначили, що вже 3 січня після обіду деякі угоди через високий попит на валюту здійснювались за курсом 42,16 гривень за долар.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!