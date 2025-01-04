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Росіяни понад 90 разів обстріляли прикордоння півночі України

Під обстрілами опинилися населені пункти Чернігівької, Сумської та Харківської областей.

Росіяни понад 90 разів обстріляли прикордоння півночі України
Фото: ОК "Північ"

Минулої доби російські окупанти завдали 95 ударів по прикордонню Чернігівської, Харківської та Сумської областей. Зафіксовані загалом 246 вибухів.

Про це інформує оперативне командування "Північ".

Відомо, що росіяни застосували реактивні системи залпового вогню, ракети, зокрема некеровані авіаційні, ствольну артилерію, міномети, керовані авіаційні бомби, FPV-дрони, безпілотники типу Shahed та "Гербера", а також невідомі вибухонебезпечні предмети.

У Чернігівській області ворожих атак зазнали 17 населених пунктів, а саме: Чернігів, Сутоки, Ковпинка, Кам’янська Слобода, Діброва, Миколаївка, Хотіївка, Карповичі, Семенівка, Грем’ячка, Янжулівка, Тимоновичі, Леонівка, Холми, Старі Боровичі, Єліне й Гута-Студенецька.

Імовірно, унаслідок ракетного удару загарбників у Чернігові загинув цивільний, ще п'ятеро людей дістали поранення. Пошкоджень у місті зазнали десять приватних будинків.

У Семенівці, імовірно, через удар керованою авіабомбою пошкоджені п'ять приватних будинків.

У Холмах, імовірно, унаслідок падіння ворожого дрона типу Shahed пошкоджень зазнали чотири приватні будинки.

У Сумській області під ударами російської армії опинилися 34 населені пункти: Суми, Тур’я, Рясне, Михайлівське, Високе, Новодмитрівка, Журавка, Порозок, Миропільське, Грабовське, Степок, Покровка, Шевченкове, Дмитрівка, Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Степанівка, Малушине, Бунякине, Будівельне, Ромашкове, Кореньок, Студенок, Нововасилівка, Середина-Буда, Прогрес, Ходине, Бачівськ, Заріччя, Нова Гута, Шалигине, Біла Береза й Велика Берізка.

У Сумах унаслідок ворожих атак пошкоджені два приватні будинки, обладнання газопроводу та промислова споруда.

Імовірно, через атаку FPV-дронами у Рясному пошкоджень зазнала теж промислова споруда, у Середині-Буді – будівля магазину й багатоквартирний будинок.

У Шалигиному ворожим обстрілом пошкоджений комунальний заклад.

У Харківській області війська РФ ударили по Богодухову, Тимофіївці та Відродженівському.

За попередніми даними, унаслідок атаки ворожого дрона типу Shahed у Богодухові пошкоджена промислова споруда.

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