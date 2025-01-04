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В "АТЕШ" розповіли про нову тактику росіян на Донецькому напрямку

Російські артилеристи перевдягаються у цивільних.

В "АТЕШ" розповіли про нову тактику росіян на Донецькому напрямку
Фото: EPA/UPG

Російська армія змінила свою тактику під час боїв у Донецькій області. Командування окупантів наказує артилеристам ЗС РФ переодягатися в цивільних, а снаряди перевозити не на військовому транспорті.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

Зокрема, агент із числа військовослужбовців ЗС РФ у Донецькій області повідомив, що російське командування віддало наказ артилерійським підрозділам використовувати цивільний транспорт для військових цілей.

Відтепер російським солдатам заборонено використання військової форми і відзнак, щоб маскуватися під місцевих жителів.

А боєприпаси тепер необхідно перевозити на легкових автомобілях, у причепах або мікроавтобусах з обмеженням до 10 снарядів на один транспорт.

  • Російські ДРГ на північному кордоні України змінили тактику дій, тепер вони використовують комплексну підтримку з повітря та артилерії. 
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