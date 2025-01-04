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Через російські обстріли в Херсонській області постраждали вісім людей

Під обстрілами опинилася соціальна інфраструктура області та житлові будинки.

Через російські обстріли в Херсонській області постраждали вісім людей
Росіяни вдарили по обласній лікарні на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

За добу російська армія атакувала 40 населених пунктів Херсонської області, унаслідок чого поранень зазнали вісім цивільних. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Золота Балка, Станіслав, Новорайськ, Білозерка, Монастирське, Томина Балка, Новодмитрівка, Дар'ївка, Берислав, Микільське, Новокаїри, Антонівка, Заможне, Широка Балка, Червоний Маяк, Гаврилівка, Зимівник, Придніпровське, Садове, Комишани, Наддніпрянське, Зміївка, Бургунка, Вірівка, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Крупиця, Кізомис, Софіївка, Понятівка, Молодіжне, Михайлівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Ольгівка, Одрадокам'янка, Зеленівка, Львове та місто Херсон.

Армія РФ била по соціальній інфраструктурі;  житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду, гараж, автобус та приватні автомобілі.

Унаслідок обстрілів постраждали 8 людей.

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