На Київщині новонароджену дитину залишили у сумці на вулиці
На Київщині новонароджену дитину залишили у сумці на вулиці
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Прикраса за 14 тисяч доларів від посла України: родина Байденів оприлюднила декларацію подарунків
Прикраса за 14 тисяч доларів від посла України: родина Байденів оприлюднила декларацію подарунків
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
Зеленський про другий президентський термін: сьогодні для мене це не є метою
Зеленський про другий президентський термін: сьогодні для мене це не є метою
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти змусили дітей дивитись “новорічне послання” російського диктатора

Звернення диктатора демонструють перед дитячими святами.

Окупанти змусили дітей дивитись “новорічне послання” російського диктатора
Окупанти змусили дітей дивитись “новорічне послання” російського диктатора
Фото: Центр нацспротиву

Російська окупаційна адміністрація розвиває на ТОТ України культ особисті російського диктатора Путіна.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Окупанти перед початком дитячих свят демонструють трихвилинний ролик звернення кремлівського диктатора Володимира Путіна.

У Центрі нацспротиву наголошують, що таким чином дітям нав’язують “авторитет” диктатора з самого малечку.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Цинічним є те, що на “дитячих святах” дітям показують ролик того, хто їх позбавляє дитинства в мирній країні”, - йдеться у повідомленні. 

  • Окупаційна адміністрація Запорізької області розіслала листа по навчальним закладам з вимогою замінювати у дитячих новорічних виставах колядки та щедрівки на гімн РФ та російські пропагандистські пісні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies