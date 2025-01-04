Окупанти змусили дітей дивитись “новорічне послання” російського диктатора

Російська окупаційна адміністрація розвиває на ТОТ України культ особисті російського диктатора Путіна.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Окупанти перед початком дитячих свят демонструють трихвилинний ролик звернення кремлівського диктатора Володимира Путіна.

У Центрі нацспротиву наголошують, що таким чином дітям нав’язують “авторитет” диктатора з самого малечку.

“Цинічним є те, що на “дитячих святах” дітям показують ролик того, хто їх позбавляє дитинства в мирній країні”, - йдеться у повідомленні.