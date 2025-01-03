Головне за п’ятницю, 3 січня: удар по Чернігову, майже 140 боєзіткнень, анонс нових пакетів допомоги від США

3 січня Росія завдала ракетного удару по Чернігову.

Як повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, під обстрілом опинилися околиці обласного центру. Перед цим Повітряні сили ЗСУ декілька разів попереджали про ракетну небезпеку для Чернігова та області.

Згодом очільник МВА заявив, що попередньо є руйнування двох приватних будинків і відомо про чотирьох поранених осіб.

Керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що унаслідок потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова загинула людина. Також є поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 січня відбулося 138 бойових зіткнень.

Майже третина боєзіткнень з початку дня відбулась на Курщині. На Покровському напрямку відбулось ще 34 боєзіткнення.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 січня – в новині.

Сьогодні, 3 січня, з 12:00 російська армія завдала ударів по Україні ракетами та безпілотниками, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

“Противник завдав ударів ракетами різних типів: 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Курщині, 3-ма балістичними ракетами “Іскандер-М” по Чернігівщині, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни атакували 32-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.

Станом на 20:00 було збито три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 13 ворожих БпЛА, ще 19 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

Під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього року приділятимуть особливу увагу далекобійності та ракетній програмі.

Завдання від президента України – виробити щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Українські підприємства планують виготовити близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

Також у межах проєкту “Зброя перемоги” запустять довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років.

"Будемо розвивати «данську модель», за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. На 2025 рік очікуємо залучити понад 1 млрд доларів", – зазначив глава уряду.

Більше інформації – в новині.

Міністерство оборони України запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів, повідомила заступниця міністра Катерина Черногоренко.

“Сьогодні уряд підтримав постанову, завдяки якій командири будуть подавати звіти про ураження ворога у Армія+. Це можна буде зробити дуже просто, за кілька хвилин. А головне – без жодних паперів”, – написала Черногоренко.

Вона зазначила, що до такого звіту можна прикріпити підтвердження з бойової системи DELTA. Потім усі дані потраплять до Генерального Штабу.

“Так ми створимо великий єдиний дашборд знищення ворога. Який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом. Звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки і боєприпасів. А також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати у першу чергу”, – пояснила заступниця міністра.

Докладніше – в новині.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець ознайомився із 41-ю періодичною доповіддю Управління Верховного комісара ООН з прав людини та заявляє про низку необґрунтованих висновків щодо України.

"У доповіді визнаються систематичні порушення Росією прав людини в Україні, зокрема атаки на цивільну інфраструктуру, страти і катування українських військовополонених, незаконну конфіскацію майна на ТОТ України та залучення дітей до військової підготовки", — повідомляє Омбудсман у Telegram.

Однак, за його словами, низка висновків ООН щодо України є хибними. Також не враховані певні зауваження та рекомендації, надані Офісом Омбудсмана.

Про основні хибні тези у звіті ООН – в новині.

Білий дім готує найближчими днями нові пакети військової допомоги для України.

Про це заявив на онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі. "Відбудеться ще одна зустріч групи "Рамштайн", звісно, до завершення нашої каденції (чинної адміністрації США – ред.)", — зазначив представник Білого дому.

Джон Кірбі нагадав, що кілька днів тому США виділили пакети військової допомоги за програмою USAI, а також за президентськими повноваженнями. "Я думаю, ближчими днями ви також можете очікувати додаткові оголошення про виділення допомоги Україні у сфері безпеки", — зазначив Кірбі.

Представник Республіканської партії Майк Джонсон зміг обратись на посаду спікера Палати представників, повідомляє CNN.

Це сталось завдяки тому, що після того, як усі проголосували, голосування тривалий час було відкритим. За цей час Майк Джонсон зміг переконати республіканців Селфа і Нормана поміняти свої голоси на свою підтримку. Таким чином Джонсон зміг набрати 218 голосів.

Зазначається, що хоча Джонсон зміг залишитись спікером, він зіткнеться з великим викликом у Конгресі з найменшою більшістю в Палаті за майже 100 років.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!