Головне за суботу, 4 січня: удар КАБом по багатоповерхівці на Сумщині, майже 150 боєзіткнень, атака на "Авангард"

Бойові дії на Донеччині, 149 бойових зіткнень, повітряна атака, ворожі обстріли, вибухи в Росії. Яким запам’ятається 1046-й день повномасштабної війни.

Ліквідація наслідків удару по багатоповерхівці на Сумщині

У суботу, 4 січня, російська армія завдала авіаційного удару по житловій багатоповерхівці у Свеській громаді Шосткинського району Сумської області.

Наразі рятувальники завершили аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи на місці удару, передає ДСНС.

До проведення пошукових робіт також залучались кінологічні розрахунки ДСНС. Людей під завалами не виявлено.

В результаті атаки у п’ятиповерховому житловому будинку зруйновано 15 квартир, також зруйновано 1 приватний житловий будинок.

Вибуховою хвилею пошкоджено близько 900 вікон в 4-х п’ятиповерхових житлових будинках та 7-ми приватних житлових будинках.

Унаслідок удару травмовано 10 людей, з них 2 дітей.

Загалом на місці події працювало 46 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 січня відбулося 149 бойових зіткнень.

На фронті найгарячішою є ситуація на Покровському (40 атак) та Курському (30 атак) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 січня – в новині.

У ніч на 4 січня безпілотники, окрім морського торгівельного порту в Усть-Лузі, атакували у Смоленській області РФ завод "Авангард".

Місцева влада заявила про начебто збиття 5 дронів.

Російські ТГ-канали інформують, що ціллю атаки безпілотників міг стати завод "Авангард", де виготовляють корпуси двигунів для ракет та транспортно-пускові контейнери.

Унаслідок вибуху у критичному стані перебуває російський командир Костянтин Нагайко, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«3 січня 2025 року у населеному пункті Шуя Івановскої області на Росії відбувся вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного воєнного округу зс рф (в/ч 03333) капітан Наґайко Константін Владіміровіч. Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині, а тепер — при смерті», — повідомило ГУР.

В окупанта - множинні уламкові ураження майже усіх органів, зокрема мозку.

За інформацією української розвідки, загарбник безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Нагайко причетний до ударів балістичними ракетами «Іскандер» по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях. А його підрозділ вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району. Тоді — 5 жовтня 2023 року — ворог завдав ракетного удару по кафе під час поминок, унаслідок чого загинули 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик.

Докладніше – в новині.

Американський блогер Лекс Фрідман записав 3-годинний подкаст із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Фрідман повідомив у соцмережі Х. “У мене була чудова розмова з Володимиром Зеленським”, – написав Фрідман, зазначивши, що епізод подкасту, який триває понад три години, має вийти в понеділок.

Фрідман запропонував Зеленському записати подкаст ще у листопаді. Майже одразу президент погодився.

Зазначимо, після вторгнення Росії в Україну Фрідман говорив, що "вважає росіян, українців і американців своїми народами" і "популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін".

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!