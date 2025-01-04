Росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку на Сумщині: поранені троє людей, двоє з них — діти

У суботу, 4 січня, російська армія завдала авіаційного удару по житловій багатоповерхівці у Свеській громаді Шосткинського району Сумської області.

Про це інформує Сумська ОВА.

Російська армія здійснила авіаційний удар по житловій багатоповерхівці, застосувавши КАБ, у Свеській громаді Шосткинського району.

Попередньо, поранень зазнали двоє дітей і одна доросла людина. Зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку. Проводиться аварійно-рятувальна операція. Ймовірно, що під завалами можуть знаходитись люди.