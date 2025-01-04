​Сибіга і глава МЗС Туреччини обговорили безпекову ситуацію у Чорному морі

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.
Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.
За словами Сибіги, сторони обговорили ситуацію на полі бою, безпеку в Чорному морі, а також ситуацію в Сирії та на Близькому Сході.
«Домовилися про скоординовані зусилля для подальшого зміцнення нашого стратегічного партнерства», – додав український міністр.
- У новорічному зверненні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що одним із пріоритетів Туреччини наступного року буде завершення російсько-української війни.