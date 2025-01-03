Зеленський про другий президентський термін: сьогодні для мене це не є метою

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю “Єдиним новинам” відповів на питання щодо балотування на другий президентський термін.
“Не знаю, як закінчиться війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу — тоді, напевно, дивитимусь на це рішення більш позитивно. Сьогодні для мене це не є метою”, - сказав Володимир Зеленський.
- Під час цього інтерв'ю Зеленський повідомив, що Трамп може допомогти Україні зупинити Путіна і дійсно хоче закінчити війну.
- Також президент зазначив, що СЗЧ у 2024 році збільшилося, з вересня або жовтня воно зменшилося, і додав, що на ротації впливає нестача резервів.