Зеленський про другий президентський термін: сьогодні для мене це не є метою

Голова держави припускає, що потім зможе дивитись на це більш позитивно.

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю “Єдиним новинам” відповів на питання щодо балотування на другий президентський термін.

“Не знаю, як закінчиться війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу — тоді, напевно, дивитимусь на це рішення більш позитивно. Сьогодні для мене це не є метою”, - сказав Володимир Зеленський.