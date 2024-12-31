Тернистий шлях від ідеї до її реалізації

Ідея живе доти, поки її носії вірять у свою спроможність реалізувати цю ідею у житті. Цей постулат стосується будь-якої ідеї, реалізація якої стала метою життєдіяльності будь-якої спільноти, яка щиро і остаточно повірила в неї.

Життєдайність ідеї залежить від синергії тих, хто не лише її сформулював та оголосив, а й від складу команди та її лідера/лідерів, які взяли на себе весь тягар відповідальності перед собою та своїми прибічниками за її втілення у життя.

Ідеї рухають розвитком людини, спільнот й суспільства для досягнення поставленої мети.

Ідея, яка охопила левову частку українців, їх спільнот і всього суспільства у другій половині 1991 року – бути незалежними та самостійними (у першу чергу від Москви) у розбудові свого благопристойного життя.

Незалежність і самостійність є генетичним соціопсихологічним кодом нашого народу від часів князівства аж дотепер, починаючи з особистісних відносин на рівні родини аж до державотворення.

Вона зародилася у давній історії державотворення від колишньої Київської Русі і живе в глибинах народу до сьогодення, умита потом і кров’ю сотень його поколінь й не давала й не дає спокою всім, хто завжди хотів підкорити український народ. Тому й котяться нашими землями війни…

Ми утверджуємо свою ідею й у теперішній війні з рашизмом і рашистами. Стверджуючи, що будь-які ідеї втілюють у життя Команди, очолювані лідером/лідерами, дозволю собі провести паралель між реалізацією ідеї у спорті та у державотворенні/політиці.

Спортивна команда (для прикладу візьмемо футбольну команду) створюється і живе – перемагає і програє – завдяки кільком складовим: ініціаторам її створення та фінансування + тренерському і кадровому складу команди + методиці тренувань + тактиці гри + активності й відданості команді її уболівальників (фанатів) + медійної політики. Команда стає зірковою лише за умови, що всі її складові знаходяться в оптимальному балансі поміж собою.

У такому контексті виникає, як на мене, логічне запитання:

Чи здатні суспільство і держава (органи влади та управління) реалізувати ідею «Бути незалежними та самостійними (у першу чергу від Москви і не тільки від неї) у розбудові свого благопристойного життя» – життя теперішніх і майбутніх поколінь..! Дозволю собі одну ремарку щодо «незалежності»: абсолютної незалежності в природі не існує, будь-яка незалежність є відносною і тому це поняття не треба перетворювати на фетиш. Поняття «самостійність» більш автономне з погляду на можливість формувати мету, завдання, ресурси діяльності та ухвалювати відповідні рішення щодо їх реалізації.

Видається, що в нас, в Україні, все достатньо непогано складається з розумінням «незалежності та самостійності», діагностикою стану суспільства і держави та формулюваннями мети і завдань, в яких часто густо буває забагато неузгодженості, компромісів і паліативів...

Проблеми починаються на рівні формування політико-державотворчих ціннісних Команд однодумців і ресурсів (людських, фінансових, інформаційно-медійних, часових) для реалізації мети і завдань ще до того, коли охочі управляти/владарювати перемагають у перегонах за право взяти в руки владне кермо… Таких Команд не вдалося створити нікому. Тому ми постійно знаходимося в стані турбулентності політичного, суспільного і державного життя.

Є над чим подумати і спробувати вжити необхідних практичних заходів всім тим, хто готується обирати і бути обраними/призначеними під час майбутніх повоєнних перегонів за право і довіру виборців на управління державою і задоволенням суспільних (не приватних!) інтересів.