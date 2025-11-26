За даними антикорупціонерів, щодо брата Вдовиченко розпочали провадження за статтею про держзраду, а щодо батька – про колабораційну діяльність.

Офіс генерального прокурора за заявою Центру протидії корупції (ЦПК) зареєстрував кримінальне провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко. Про це повідомив ЦПК.

Щодо брата Вдовиченко розпочали провадження за частиною 1 статті 111 (державна зрада), а щодо батька - за частинами 1 та 4 статті 111-1 (колабораційна діяльність).

Як зазначають антикорупціонери, раніше ЦПК зʼясував, що старший брат Вдовиченко – Олександр Левандовський – до 2014 року був заступником Феодосійського військового прокурора України. А у квітні 2014 року він отримав паспорт РФ, після чого почав у військовій прокуратурі Центрального військового округу РФ, тим самим зрадивши присягу.

Батько Вдовиченко – Сергій Левандовський – також отримав громадянство РФ у 2014 році та почав вести бізнес в окупованому Криму. Попри українське громадянство, яке декларує його донька, Левандовський має паспорт РФ, веде бізнес в Росії та сплачує там податки.

ЦПК зазначає, що саме ця заступниця генпрокурора Кравченка підписує процесуальні документи у провадженні щодо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова про нібито пособництво Росії.