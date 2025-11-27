Росіяни завдали майже 600 ударів по Запорізькій області і поранили жінку

Від обстрілів поостраждали 22 населені пункти області.

Упродовж доби росіяни завдали 590 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Поранена жінка.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, 71-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни атакували fpv-дроном Новояковлівку.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Новому Полю, Гуляйполю, Оріхову, Воздвижівці, Тернуватому, Різдвянці та Преображенці.

331 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Новомиколаївку, Червонодніпровку, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Щербаки, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Затишшя, Високе, Солодке та Добропілля.

7 обстрілів з РСЗВ завдано по території Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки та Білогір’я.

243 артилерійські удари нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Затишшя та Солодкого.

Надійшло 223 повідомлення про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.