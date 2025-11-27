«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали майже 600 ударів по Запорізькій області і поранили жінку

Від обстрілів поостраждали 22 населені пункти області. 

Росіяни завдали майже 600 ударів по Запорізькій області і поранили жінку
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби росіяни завдали 590 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Поранена жінка. 

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, 71-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни атакували fpv-дроном Новояковлівку. 

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Новому Полю, Гуляйполю, Оріхову, Воздвижівці, Тернуватому, Різдвянці та Преображенці.

331 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Новомиколаївку, Червонодніпровку, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Щербаки, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Затишшя, Високе, Солодке та Добропілля.

7 обстрілів з РСЗВ завдано по території Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки та Білогір’я.

243 артилерійські удари нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Затишшя та Солодкого.

Надійшло 223 повідомлення про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies