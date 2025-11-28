Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Єрмак заявив, що Зеленський не підпише будь-яку відмову від територій

Завдання переговорників - визначити лінію зіткнення і розмежування.

Єрмак заявив, що Зеленський не підпише будь-яку відмову від територій
Президент України Володимир Зеленський і глава Офісу Президента Андрій Єрмак
Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю американському виданню The Atlantic заявив, що глава держави Володимир Зеленський не підпише жоден документ, в якому б йшлося про відмову від українських територій.

Як пише "Інтерфакс-Україна", Єрмак нагадав, що такі дії прямо заборонені Конституцією України. "Ніхто не може відмовлятися від територій, якщо не хоче йти проти Конституції та українського народу", - наголосив посадовець.

Єрмак розповів, що на наступному етапі перемовин Президент має намір "провести червону лінію у найбільш спірному питанні". Йдеться про те, щоб визначити, де має бути проведена лінія, щоб розмежувати те, що контролюють ворожі сторони. Керівник ОП вважає потрібним визначення лінії зіткнення. 
