Київ. Скасована прем’єра
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Політика

Зеленський привітав Трампа з Днем подяки й заявив, що Україна очікує на “подальший позитивний розвиток дипломатії”

Президент України висловив сподівання, що достойний мир і гарантована безпека стануть спільним досягненням.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з Днем подяки й заявив, що Україна очікує на “подальший позитивний розвиток дипломатії”.

“Бажаємо щасливого й благословенного Дня подяки президенту США Дональду Трампу, першій леді Меланії Трамп і всьому американському народу”, – написав Зеленський на платформі Х. 

Він висловив щиру вдячність за всю підтримку, яка врятувала так багато життів в Україні та щодня допомагає захищати незалежність.

“Ми надзвичайно раді, що наші відносини конструктивні, та очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії, щоб нарешті назавжди закінчити російську війну проти нашого народу. Щиро сподіваємося, що достойний мир і гарантована безпека стануть нашим спільним досягненням”, – зазначив Зеленський.
