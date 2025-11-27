Зеленський привітав Трампа з Днем подяки й заявив, що Україна очікує на “подальший позитивний розвиток дипломатії”

Президент України висловив сподівання, що достойний мир і гарантована безпека стануть спільним досягненням.

Президент Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з Днем подяки й заявив, що Україна очікує на “подальший позитивний розвиток дипломатії”.

“Бажаємо щасливого й благословенного Дня подяки президенту США Дональду Трампу, першій леді Меланії Трамп і всьому американському народу”, – написав Зеленський на платформі Х.

Він висловив щиру вдячність за всю підтримку, яка врятувала так багато життів в Україні та щодня допомагає захищати незалежність.

“Ми надзвичайно раді, що наші відносини конструктивні, та очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії, щоб нарешті назавжди закінчити російську війну проти нашого народу. Щиро сподіваємося, що достойний мир і гарантована безпека стануть нашим спільним досягненням”, – зазначив Зеленський.