УП: Єрмаку не повідомляли підозру

Голові Офісу президента Андрію Єрмаку не повідомляли про підозру, слідчі дії стосовно нього тривають. Про це повідомили співрозмовники УП серед правоохоронців.

За словами джерел, обшуки провели на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорсуду. Інші деталі невідомі.

"Про підозру жодній особі не повідомляли. Слідчі дії тривають", – розповіли співрозмовники.

Обшуки в Єрмака

Вранці 28 листопада УП повідомила, що НАБУ і САП прийшли до голови Офісу президента з обшуками до урядового кварталу. Цю інформацію підтвердили і джерела LB.

Близько 9 години з'явилося офіційне підтвердження від Національного антикорбюро. Пресслужба Бюро розповіла, що обшуки санкціоновані і відбуваються в межах розслідування.

Згодом слідчі дії прокоментував і сам Єрмак, сказавши, що правоохоронці отримали доступ до його квартири.

“Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку – повне сприяння”, – сказав він.

Незрозуміло, чи сам він перебував на місці обшуків. Єрмак очолює переговорну групу зі США, і вчора увечері він сказав, що в кінці тижня перемовини делегацій продовжаться.

Офіційно про те, чого саме стосується справа, повідомлень немає Раніше нардеп Ярослав Железняк казав, що Андрій Єрмак міг фігурувати на плівках Міндіча.

Плівки Міндіча

10 листопада НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці і в оборонці. Спецоперацію назвали "Мідас". Енергетична частина стосується схеми відкатів у 10-15 % з кожного контрагента. Тобто всі постачальники послуг і товарів для "Енергоатому" були змушені платити цей відсоток від суми контракту, інакше їм погрожували не платити і позбавити їх статусу постачальника.

В справі підозри отримали семеро людей: бізнесмен, за даними журналістів, це Тимур Міндіч,ексрадник Германа Галущенка часів очолення ним міністерства енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.

Також підозру отримав Олексій Чернишов – колишній віцепрем'єр. Він, за даними НАБУ, також отримував неправомірну вигоду з цих коштів.

Однак коло фігурантів з часом може розширитися. На допити вже ходили Герман Галущенко і Рустем Умєров, на якого, за даними слідства, Міндіч мав вплив, коли той був міністром оборони. Підозр Умєров і Галущенко не мають.