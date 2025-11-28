NYT: Трамп і Мадуро обговорили можливу зустріч

Прямий контакт між двома лідерами може свідчити про пошук варіантів виходу з кризи.

Президент США Дональд Трамп минулого тижня телефоном поговорив із лідером Венесуели Ніколасом Мадуро та обговорив можливу зустріч у США, пише The New York Times.

Джерела видання наголосили, що конкретних планів щодо такої зустрічі поки немає.

Розмова відбулася наприкінці тижня за участю держсекретаря Марко Рубіо. Вона передувала набуттю чинності рішення Держдепартаменту, який визнав Мадуро керівником іноземної терористичної організації Cartel de los Soles. США суттєво наростили військову присутність у Карибському регіоні: у Вашингтоні заявляють про боротьбу з наркотрафіком, але водночас прямо дають зрозуміти, що хочуть усунення Мадуро від влади, зокрема, силовим шляхом.

Двоє співрозмовників, близьких до уряду Венесуели, також підтвердили факт прямої телефонної розмови, але відмовилися розголошувати деталі.

NYT нагадує, що Мадуро раніше пропонував США «значну частку» у венесуельських нафтових родовищах, однак перемовини зірвалися після того, як Каракас наполягав на збереженні Мадуро при владі.

Нині залишається незрозумілим, чи може цей контакт стати спробою створити «шлях для відступу» від ескалації сили. Адміністрація Трампа одночасно веде переговори і погрожує військовими ударами: США вже завдавали ракетних ударів по венесуельських суднах, які, за їхніми твердженнями, брали участь у наркотрафіку, відправили авіаносну групу до берегів Венесуели, підготували плани таємних операцій і регулярно заявляють про можливість застосування сили.

На День подяки Трамп заявив журналістам у Мар-а-Лаго, що операції проти наркотрафіку «дуже скоро» перейдуть і на суходіл.

За інформацією NYT, Білий дім розглядає широкий спектр дій, включно з ідеєю взяти під контроль венесуельські нафтові родовища. Рубіо всередині адміністрації називає Мадуро нелегітимним президентом.

Водночас прямий контакт між двома лідерами може свідчити про пошук варіантів виходу з кризи, хоча Вашингтон продовжує наполягати, що кінцевою метою залишається відхід Мадуро від влади.