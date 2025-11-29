“Укази будуть завтра”: Зеленський анонсував нові санкції проти РФ

У вечірньому зверненні 29 листопада президент Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти РФ.

“Будуть нові наші санкційні рішення – у розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну, і наші санкції, які ми будемо робити фактично спільними з нашими партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати. Укази – будуть завтра. Наші пропозиції санкцій будуть передані в усі сильні партнерські юрисдикції. Дякую кожному, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає Україну”, – сказав президент.