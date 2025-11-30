Зеленський про переговори для завершення війни: «Важливі дні, і багато може змінитися»

Українська сторона, за його словами, перебуває у «повній координації з Єврокомісією».

Володимир Зеленський 30 листопада провів перемовини із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і генсеком НАТО Марком Рютте.

За словами Зеленського, українська сторона перебуває у «повній координації з Єврокомісією».

«Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання. Також важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці. Ціную готовність допомагати Україні!», - відзначив глава держави.

Президент за підсумками перемовин із Рютте зауважив, що «важливі дні, і багато може змінитися».

«Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції», - наголосив Зеленський.