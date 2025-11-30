Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Київ. Скасована прем'єра
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Зеленський про переговори для завершення війни: «Важливі дні, і багато може змінитися»

Українська сторона, за його словами, перебуває у «повній координації з Єврокомісією».

Володимир Зеленський
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Володимир Зеленський 30 листопада провів перемовини із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і генсеком НАТО Марком Рютте.

За словами Зеленського, українська сторона перебуває у «повній координації з Єврокомісією».

«Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання. Також важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці. Ціную готовність допомагати Україні!», - відзначив глава держави.

Президент за підсумками перемовин із Рютте зауважив, що «важливі дні, і багато може змінитися». 

«Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції», - наголосив Зеленський.

  • 30 листопада у Флориді відбуваються перемовини України і США. 
  • Американський держсекретар Марко Рубіо наголосив, що мирні переговори мають створити умови, за яких Україна залишиться «суверенною, незалежною й процвітаючою».
