Зеленський поспілкувався із Стуббом і анонсував "перемовини з друзями у Європі"

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із фінським колегою Александром Стуббом і анонсував перемовини із європейськими партнерами.
Про це він написав у телеграмі.
"Говорив сьогодні з Президентом Фінляндії вже – продовжуємо координуватись з Алексом. Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно. Є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати", – розповів глава України.
Він зазначив, що після повернення української делегації із Штатів та розмови із переговірниками будуть планувати наступні кроки.
"Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активністю", – йдеться у повідомленні.
Також Зеленський анонсував переговори із європейськими партнерами.
"На сьогодні заплановані перемовини з нашими друзями у Європі. Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика – пріоритети очевидні. Дякую всім, хто допомагає", – резюмував він.
- Секретар РНБО Рустем Умєров раніше доповів Володимирові Зеленському про підсумки переговорів у Сполучених Штатах. За словами Умєрова, є "суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною".
- Видання Axios пише, що переговори між США та Україною були зосереджені на тому, де, згідно з мирною угодою, буде проведено де-факто кордон з Росією.
- А за даними CNN, під час переговорів у США українська та американська делегації обговорили зокрема сценарій, за якого Україні фактично заборонять приєднатися до НАТО.