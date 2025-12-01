Зеленський поспілкувався із Стуббом і анонсував "перемовини з друзями у Європі"

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із фінським колегою Александром Стуббом і анонсував перемовини із європейськими партнерами.

Про це він написав у телеграмі.

"Говорив сьогодні з Президентом Фінляндії вже – продовжуємо координуватись з Алексом. Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно. Є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати", – розповів глава України.

Він зазначив, що після повернення української делегації із Штатів та розмови із переговірниками будуть планувати наступні кроки.

"Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активністю", – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський анонсував переговори із європейськими партнерами.

"На сьогодні заплановані перемовини з нашими друзями у Європі. Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика – пріоритети очевидні. Дякую всім, хто допомагає", – резюмував він.