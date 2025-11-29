Уряд Росії затвердив параметри індексації тарифів ЖКГ на 2026 рік, передбачивши їх подвійне підвищення – символічне в січні та суттєве в жовтні, одразу після виборів до Госдуми, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Сукупний річний приріст становитиме 13% – максимальний від початку повномасштабної війни. У кожному шостому регіоні тарифи зростуть на 15% і більше.

Із 1 січня всі суб’єкти РФ можуть підвищити тарифи на єдині 1,7%. З жовтня діятимуть регіональні ліміти з середнім значенням 11,1%, однак федеральний уряд дозволив місцевій владі за потреби виходити за встановлені межі. Востаннє порівнянний рівень індексації фіксувався лише у 2022 році, коли тарифи підвищували на понад 13,3%.

Попри мораторій 2023 року, загальний приріст із 2022-го до жовтня 2025-го перевищив 40%. Після індексації 2026 року сумарне зростання тарифів за п’ять років повномасштабної війни проти України перевищить 50%. Найбільше подорожчали гаряча вода (44,4%), опалення (44%), холодна вода та водовідведення (42,5%). Тарифи на вивезення сміття зросли на 39,3%, електроенергію – на 37%, газ – на 34%.

Найвищі показники індексації на 2026 рік встановлено для Ставропілля (22%), Дагестану (19,7%), окремих областей Центральної Росії та Сибіру, а також Північного Кавказу. У Москві та ще низці регіонів зростання становитиме 15%. У більшості з цих регіонів тарифи збільшувалися вищими темпами, ніж у середньому по країні, з самого початку війни.

Як зазначає розвідка, офіційні заяви Кремля про прив’язку тарифів до інфляції не відповідають поточній динаміці: за інфляції до 7% у 2025 році тарифи вже додали 12,7%, перевищивши встановлений урядом ліміт. На тлі того, що витрати на ЖКГ займають близько 10% споживчого кошика росіян, нова хвиля різкої індексації посилить інфляційний тиск і ще більше вдарить по домогосподарствах, фактично перекладаючи на них фінансові ризики держави.