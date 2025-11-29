«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаПолітика

Зовнішня розвідка: у Росії комуналка зросла на понад 50% за п’ять років

Найбільше подорожчали гаряча вода, опалення, холодна вода та водовідведення.

Зовнішня розвідка: у Росії комуналка зросла на понад 50% за п’ять років
Москва (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Уряд Росії затвердив параметри індексації тарифів ЖКГ на 2026 рік, передбачивши їх подвійне підвищення – символічне в січні та суттєве в жовтні, одразу після виборів до Госдуми, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.  

Сукупний річний приріст становитиме 13% – максимальний від початку повномасштабної війни. У кожному шостому регіоні тарифи зростуть на 15% і більше.

Із 1 січня всі суб’єкти РФ можуть підвищити тарифи на єдині 1,7%. З жовтня діятимуть регіональні ліміти з середнім значенням 11,1%, однак федеральний уряд дозволив місцевій владі за потреби виходити за встановлені межі. Востаннє порівнянний рівень індексації фіксувався лише у 2022 році, коли тарифи підвищували на понад 13,3%.

Попри мораторій 2023 року, загальний приріст із 2022-го до жовтня 2025-го перевищив 40%. Після індексації 2026 року сумарне зростання тарифів за п’ять років повномасштабної війни проти України перевищить 50%. Найбільше подорожчали гаряча вода (44,4%), опалення (44%), холодна вода та водовідведення (42,5%). Тарифи на вивезення сміття зросли на 39,3%, електроенергію – на 37%, газ – на 34%.

Найвищі показники індексації на 2026 рік встановлено для Ставропілля (22%), Дагестану (19,7%), окремих областей Центральної Росії та Сибіру, а також Північного Кавказу. У Москві та ще низці регіонів зростання становитиме 15%. У більшості з цих регіонів тарифи збільшувалися вищими темпами, ніж у середньому по країні, з самого початку війни.

Як зазначає розвідка, офіційні заяви Кремля про прив’язку тарифів до інфляції не відповідають поточній динаміці: за інфляції до 7% у 2025 році тарифи вже додали 12,7%, перевищивши встановлений урядом ліміт. На тлі того, що витрати на ЖКГ займають близько 10% споживчого кошика росіян, нова хвиля різкої індексації посилить інфляційний тиск і ще більше вдарить по домогосподарствах, фактично перекладаючи на них фінансові ризики держави.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies