Україна синхронізувала новий пакет санкцій зі США та запровадила обмеження проти виробників російських дронів

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо розширення санкційного тиску на Росію.

Про це ідеться на сайті президента України.

Указ №870/2025 стосується санкцій, синхронізованих зі Сполученими Штатами. Україна застосувала обмеження проти 26 російських юридичних осіб, пов’язаних із енергетичним сектором.

Серед них — компанія "Роснєфть", підприємства, що належать до її структури, а також компанії групи "Лукойл".

Американські санкції спрямовані на ті частини російської нафтової галузі, які забезпечують близько 55 % видобутку нафти.

Від початку року Україна вже узгодила 13 санкційних пакетів із міжнародними партнерами — Великою Британією, Канадою, США, Японією та ЄС.

Другий указ №871/2025 запроваджує санкції проти 36 фізичних та 13 юридичних осіб, пов’язаних із виробництвом, навчанням і використанням російських безпілотників.

Під обмеження потрапили, зокрема, учасники діяльності злочинного центру "Рубікон", що випробовує нові зразки озброєння та бере участь у бойових діях проти України.

Санкції також введені проти російських компаній, що залучені до розробки й виробництва розвідувальних та ударних БпЛА, FPV-дронів та інших безпілотних авіаційних комплексів.

Під обмеження потрапили й так звані російські "благодійні" фонди й добровольчі рухи, що підтримують військові операції РФ, а також мобільні оператори, які забезпечують дрони Shahed SIM-картками для навігації та керування.

Президент Зеленський та уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк обговорили ключові пріоритети до кінця року. Серед них — підготовка 20-го санкційного пакета Європейського Союзу, подальша синхронізація санкцій із партнерами, посилення обмежень проти тіньового флоту, російського ВПК, колаборантів та пропагандистів.

Запроваджені санкції, за словами керівництва держави, вже мають істотний вплив на Росію, тож подальше посилення тиску є стратегічно необхідним.