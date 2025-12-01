Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
УП: ухвала на обшуки Єрмака була ще за тиждень до того, як їх провели

На робочому місці обшуків не проводили. 

УП: ухвала на обшуки Єрмака була ще за тиждень до того, як їх провели
Фото: ОП

Обшуки НАБУ і САП у на той момент ще голови Офісу президента Андрія Єрмака відбувалися лише за місцем його проживання поблизу Офісу президента, повідомили джерела УП в правоохоронних органах. У робочому кабінеті слідчі дії не проводили.

Під час обшуків вилучили два ноутбуки і декілька телефонів. Ухвала для проведення обшуків була датована 21 листопада, а самі вони відбулися 28 числа – тижнем пізніше. 

За даними журналістів, у день проведення обшуків в оселі Єрмака до Офісу президента приїжджали керівники НАБУ і САП, віцепрем'єр Михайло Федоров, голова СБУ Василь Малюк. 

На необхідності звільнення Єрмака, за інформацією журналістів, іще до обшуків наголошували і серед команди президента, і американські партнери. Американці для цього застососували публічні інструменти, анонімні коментарі західним ЗМІ, а також альтернативні канали комунікації з Києвом. Зокрема, через керівника ГУР Кирила Буданова. 

Звільнення Андрія Єрмака

Вранці 28 листопада до урядового кварталу прийшли представники НАБУ і САП, а метою візиту були обшуки в голови Офісу президента Андрія Єрмака. Першими цю інформацію повідомили журналісти УП. Джерела LB у НАБУ підтвердили проведення слідчих дій.

Згодом в НАБУ і САП офіційно прокоментували події, підтвердивши, що обшуки в голови ОП відбуваються санкціоновано і в межах розслідування. Підтвердив це і сам Єрмак, сказавши, що слідчі отримали повний доступ до квартири. Однак незрозуміло, чи сам він був на місці обшуків. За даними ZN.UA, обшуки провели в квартирі батьків Єрмака, де він іноді ночував. Також він ночував в Офісі президента або в урядовому комплексі під Києвом. 

Того ж вечора Володимир Зеленський повідомив про звільнення багаторічного голови свого офісу. А сам Єрмак у коментарі New York Post заявив, що "їде на фронт".

Статусу підозрюваного голова ОП не має. Ймовірно, слідчі дії відбувалися в межах розслідування операції Мідас. За даними нардепа Ярослава Железняка, Єрмак може фігурувати на так званих плівках Міндіча – прослуховуванні, яке вели антикорупційні органи стосовно впливу бізнесмена Тимура Міндіча, якого з Зеленським в минулому пов'язував спільний бізнес. 
