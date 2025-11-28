Зеленський звільнив Єрмака з посади голови Офісу президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента. Відповідний документ уже розміщено на сайті глави держави.

Андрій Єрмак написав заяву на відставку після того, як нині вранці НАБУ і САП провели в нього обшуки. Слідчі дії проходили в урядовому кварталі і, за словами самого Єрмака, в його квартирі.



текст указ президента про звільнення глави Офісу Андрія Єрмака

За даними УП, після обшуків підозру Єрмаку не повідомляли. Слідчі дії тривають.

Нардеп Ярослав Железняк заявляв, що Єрмак може фігурувати на плівках Міндіча. Нардепи на тлі корупційного скандалу закликали президента звільнити Єрмака, але він дав зрозуміти, що сам ухвалюватиме рішення.

Хто такий Андрій Єрмак?

Має освіту юриста-міжнародника, займався адвокатською діяльністю. У 1997 році заснував “Міжнародну юридичну компанію”, яка спеціалізувалась на захисті інтелектуального права та авторської власності та надавала юридичні послуги компаніям Інтер Медіа Груп, Disney, Pixar, Universal, повідомляв Рух ЧЕСНО. Тоді ж став членом Міжнародної організації юристів (IBA) та членом Асоціації правників України.

Під час співпраці компанії з “Інтером” Єрмак заприятелював з Володимиром Зеленським, який був генеральним директором телеканалу у 2010-2011 роках.

З 2007 до 2014 року був помічником народного депутата 5, 6, 7 скликань від “Партії регіонів” та майстра спорту з боротьби Ельбруса Тедеєва.

У 2012 році став кінопродюсером. У команді Зеленського Єрмак ще з часів його передвиборчої кампанії. В 2019 році він став помічником Володимира Зеленського, займався питаннями міжнародної політики.

Очолив Офіс президента в лютому 2020 року. На цій посаді він замінив Андрія Богдана.

Займатися питаннями міжнародних відносин Єрмак продовжив і на посаді голови ОП. Він брав участь у переговорах, був членом делегацій і зустрічав іноземних гостей в Україні.