Зеленський: Рада повинна ухвалити бюджет-2026

Також Президент доручив уряду вирішити питання з кадровими рішеннями.

Зеленський: Рада повинна ухвалити бюджет-2026
Зеленський і Свириденко
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський очікує від уряду та народних депутатів злагодженої роботи над ухваленням бюджету на 2026 рік, а також щодо кадрових рішень в Кабінеті міністрів.

Про це глава держави зазначив під час свого звернення.

"Я розраховую, що Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі. Найголовніше – ухвалити бюджет 26-го року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям", – наголошує Президент. 

Також глава держави очікує нових кандидатур на посади міністрів енергетики та юстиції. "Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни".
