Кабмін затвердив порядок формування Ради громадського контролю при АРМА

Також затверджено порядок та строки розроблення, внесення змін до орієнтовного плану АРМА з управління активом.

Кабінет міністрів затвердив порядок формування Ради громадського контролю при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено, відповідно до ЗУ "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", Положення про Раду громадського контролю при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Порядок формування Ради громадського контролю при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Визнано такою, що втратила чинність постанову КМУ від 21.02.2017 N 86 "Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", – ідеться у повідомленні.

Також уряд затвердив порядок та строки розроблення, затвердження, внесення змін до орієнтовного плану АРМА з управління активом.