Кабмін визначив членів Конкурсної комісії з відбору голови АРМА

25 вересня уряд визначив членів Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови Агентства із розшуку та менеджменту активів (АРМА), які будуть обирати очільника Агентства за новими правилами.

Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

До складу комісії увійшли:

Вольф-Тільман Баумерт – керівник відділу з розслідувань економічних злочинів прокуратури м. Вупперталя, Федеративна Республіка Німеччина, експерт Німецького фонду міжнародного правового співробітництва.

Сергій Бут – голова правління АТ "Прозорро.Продажі".

Анжеліка Крусян – учена секретарка Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук.

Валентина Лукʼянець-Шахова – головна наукова співробітниця науково-дослідної лабораторії з проблем державотворення та правозастосування навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

Катерина Риженко – заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Ukraine. Протягом восьми років Катерина відстежувала роботу АРМА та адвокувала законодавчі зміни щодо покращення роботи органу.

Ріта Сімоеш – міжнародна експертка у сфері фінансових злочинів, корупції, відмивання коштів і повернення активів, старша спеціалістка з питань повернення активів (політика) в Базельському інституті врядування (ICAR).

Надалі конкурсна комісія повинна буде визначити та оприлюднити регламент своєї роботи, порядок проведення конкурсу, а також критерії та методику оцінювання кандидатів. Разом із тим, їй слід буде визначити умови та строки проведення конкурсу та розмістити оголошення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті Кабінету міністрів України.