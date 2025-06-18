Рада ухвалила закон про реформу АРМА

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про реформу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Про це повідомило Міністерство юстиції.
Закон є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, яка відкриває шлях до фінансової допомоги ЄС.
Документ передбачає:
- нові вимоги до голови АРМА;
- оновлену процедуру його відбору;
- запровадження обов’язкового незалежного аудиту;
- публічний конкурс на управителів арештованими активами;
- контроль і підзвітність на всіх етапах управління.
У Мін’юсті наголосили, що запропоновані зміни відповідають європейським стандартам та вже отримали підтримку міжнародних партнерів.
Також ухвалення закону створює підстави для подальшого розвитку цифрових рішень у сфері управління активами та забезпечує відповідність роботи агентства стандартам ЄС.