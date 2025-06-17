Колишнього держсекретаря Мінрегіону Володіна відправили під варту у справі про корупційну схему на мільярд гривень

Слідство підозрює, що Володін отримав хабар у вигляді знижки на придбання житла в столиці

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього держсекретаря Міністерства розвитку громад та територій Василя Володіна, якого підозрюють у корупційній оборудці в будівельній сфері.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що Володіна відправили під варту з альтернативою 20 млн грн застави.

У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, зокрема:

не виїжджати з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до Державної міграційної служби усі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України;

носити електронний браслет.

Слідство підозрює, що Володін отримав хабар у вигляді знижки на придбання житла в столиці. Окрім цього, йому інкримінують зловживання службовим становищем.

Володін раніше обіймав посаду державного секретаря Мінрегіону, а згодом увійшов до правління "Нафтогазу".



Днями САП та НАБУ повідомили, що викрили корупційну оборудку в будівельній сфері, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

Деталі справи

12 та 13 червня детективи НАБУ повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі 5 особам, серед яких: колишній держсекретар Мінрегіону; колишній радник міністра; колишня директорка держпідприємства; забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки в Києві під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили посадових осіб Мінрегіону та директорку державного підприємства. Посадові особи створили умови для передачі ділянки в управління зазначеному держпідприємству, держсекретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства - незаконно уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.

Згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів.

За реалізацію оборудки забудовник та його довірена особа надали підозрюваним знижку на квартири у вже побудованих житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості близько 30 тис. грн. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди – 16,8 млн грн.

Дії державного секретаря кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України; директорки держпідприємства – за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; радника Міністра – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; забудовника та його довіреної особи – за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 369 КК України.

"Варто зазначити, що згаданий забудовник, службова особа будівельної компанії та колишня директорка держпідприємства є обвинуваченими в іншій справі НАБУ і САП щодо спроби підкупу квартирами топпосадовця Міністерства відновлення", - додали в САП.