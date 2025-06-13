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Мінрегіон представив оновлену концепцію децентралізації

Зокрема, хочуть посилити кадрову спроможність місцевої влади.

Мінрегіон представив оновлену концепцію децентралізації
презентація проєкту оновлення Концепції реформи децентралізації
Фото: Мінгромад

Міністерство розвитку громад та територій України представило проєкт оновлення Концепції реформи децентралізації. 

Про це йдеться на сайті відомства.

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Новий документ має адаптувати реформу до умов повномасштабної війни та підготовки України до вступу в ЄС.

Проєкт передбачає перегляд підходів до формування громад і районів з урахуванням безпекових, демографічних та економічних чинників. Документ пропонує чітко розмежувати повноваження між центральною владою та органами місцевого самоврядування. Місцеві держадміністрації повинні зосередитися на координуванні та нагляді, а не дублювати функції громад.

Також хочуть посилити кадрову спроможність місцевої влади, запровадити нові формати участі жителів в ухваленні рішень, підвищити роль старост і місцевих депутатів. У фінансовій сфері громади отримають більше можливостей самостійно розпоряджатися коштами, залучати інвестиції та брати участь у програмах відновлення й європейських проєктах.

Участь у презентації взяли представники Верховної Ради, асоціацій органів місцевого самоврядування, а також експерти Ради Європи, яка надає довготривалу підтримку реформі.
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