Мінрегіон представив оновлену концепцію децентралізації

Міністерство розвитку громад та територій України представило проєкт оновлення Концепції реформи децентралізації.

Про це йдеться на сайті відомства.

Новий документ має адаптувати реформу до умов повномасштабної війни та підготовки України до вступу в ЄС.

Проєкт передбачає перегляд підходів до формування громад і районів з урахуванням безпекових, демографічних та економічних чинників. Документ пропонує чітко розмежувати повноваження між центральною владою та органами місцевого самоврядування. Місцеві держадміністрації повинні зосередитися на координуванні та нагляді, а не дублювати функції громад.

Також хочуть посилити кадрову спроможність місцевої влади, запровадити нові формати участі жителів в ухваленні рішень, підвищити роль старост і місцевих депутатів. У фінансовій сфері громади отримають більше можливостей самостійно розпоряджатися коштами, залучати інвестиції та брати участь у програмах відновлення й європейських проєктах.

Участь у презентації взяли представники Верховної Ради, асоціацій органів місцевого самоврядування, а також експерти Ради Європи, яка надає довготривалу підтримку реформі.