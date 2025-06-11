​Зеленський закликав партнерів закачати більше газу в українські сховища

Україна заохочує партнерів для закачки додаткового об’єму газу в українські газосховища.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту «Україна-Південна Європа», який пройшов у Одесі, 11 червня, відповідаючи на запитання кореспондента LB.ua.

«Що стосується газових питань, ми це питання обговорювали з колегами. Через те, що завдавалися удари і по сховищам, і по нашій газовій інфраструктурі, і по видобутку – допомагаємо і фінансово, і кредитами приватному сектору відновлюватися і просимо у лідерів допомоги щодо додаткового об’єму закачки газу у наші газосховища. Над цим ми працюємо з різними країнами», - сказав Зеленський.