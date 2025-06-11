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​Зеленський закликав партнерів закачати більше газу в українські сховища

Це питання обговорюють з різними країнами.

​Зеленський закликав партнерів закачати більше газу в українські сховища
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Україна заохочує партнерів для закачки додаткового об’єму газу в українські газосховища. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту «Україна-Південна Європа», який пройшов у Одесі, 11 червня, відповідаючи на запитання кореспондента LB.ua.

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«Що стосується газових питань, ми це питання обговорювали з колегами. Через те, що завдавалися удари і по сховищам, і по нашій газовій інфраструктурі, і по видобутку – допомагаємо і фінансово, і кредитами приватному сектору відновлюватися і просимо у лідерів допомоги щодо додаткового об’єму закачки газу у наші газосховища. Над цим ми працюємо з різними країнами», - сказав Зеленський.

  • Цього місяця на онлайн-зустрічі із журналістами Зеленський заявив, що попередні удари Росії по українській газовій інфраструктурі призвели до великого дефіциту газу. Станом на зараз бракує половини обсягів. На зустрічі з норвезьким прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре український президент отримав обіцянку допомоги.
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