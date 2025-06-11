Кабмін виділяє 1,7 млрд грн на забезпечення теплопостачання у Миколаєві і відновлення Харківщини

Кабінет міністрів України виділив 1,7 млрд грн на забезпечення теплопостачання в Миколаєві і відновлення Харківщини.

Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Виділяємо 1,1 млрд грн для Миколаївщини, аби забезпечити нормальне теплопостачання в місті Миколаєві під час наступного опалювального сезону. Ворог постійно атакує Миколаївську ТЕЦ, а тому кошти уряд виділяє на будівництво саме розподіленої теплової генерації. Мова йде про закупівлю 18 блок-модульних котелень загальною потужністю понад 70 МВт. Таким чином зможемо забезпечити тепло в домівках Миколаєва", — ідеться у повідомленні.

Також Кабмін виділив майже 600 млн грн для відновлення Харківщини.

Зокрема, за словами прем'єра, 241 млн грн буде направлено на ремонт Харківської обласної клінічної лікарні, а ще 357 млн грн — на аварійно-відновлювальні роботи шести багатоквартирних будинків в місті Харків.