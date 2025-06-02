Наслідком попередніх ударів Росії став великий дефіцит газу. Норвегія обіцяла Україні допомогти взимку

Попередні удари Росії призвели до великого дефіциту газу. Про це на онлайн-зустрічі із журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LB.
Станом на зараз бракує половини обсягів. На нинішній зустрічі з норвезьким прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре український президент отримав обіцянку допомоги.
"Через те, що були масовані атаки на газосховища і інфраструктуру видобутку. Половину ми знайшли, а половини не вистачало. Мільярд євро – об'єм, який ми знайшли з норвезьким прем'єром", – сказав Зеленський.
Також є позитивні результати у фінансуванні дронів. Окрім того, буде пакет оборонний від Литви і Фінляндії.
Візити до України погодили президент Польщі Анджей Дуда і новий президент Румунії.
- Росія місяцями цілеспрямовано била по енергетичній інфраструктурі України. Не лише електроенергетичній, а й газовій.