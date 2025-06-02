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Наслідком попередніх ударів Росії став великий дефіцит газу. Норвегія обіцяла Україні допомогти взимку

Станом на зараз нестача становить близько половини обсягу. 

Наслідком попередніх ударів Росії став великий дефіцит газу. Норвегія обіцяла Україні допомогти взимку
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре
Фото: EPA/UPG

Попередні удари Росії призвели до великого дефіциту газу. Про це на онлайн-зустрічі із журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LB.

Станом на зараз бракує половини обсягів. На нинішній зустрічі з норвезьким прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре український президент отримав обіцянку допомоги. 

"Через те, що були масовані атаки на газосховища і інфраструктуру видобутку. Половину ми знайшли, а половини не вистачало. Мільярд євро – об'єм, який ми знайшли з норвезьким прем'єром", – сказав Зеленський. 

Також є позитивні результати у фінансуванні дронів. Окрім того, буде пакет оборонний від Литви і Фінляндії. 

Візити до України погодили президент Польщі Анджей Дуда і новий президент Румунії. 

  • Росія місяцями цілеспрямовано била по енергетичній інфраструктурі України. Не лише електроенергетичній, а й газовій. 
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